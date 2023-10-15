國民黨總統參選人侯友宜今（15）日中區醫事團體侯援會正式成立，中區後援會魏重耀總會長與現場超過2000位醫界朋友高喊「侯友宜凍蒜」。（侯辦提供）

國民黨總統參選人侯友宜今（15）日中區醫事團體侯援會正式成立，中區後援會魏重耀總會長與現場超過2000位醫界朋友高喊「侯友宜凍蒜」，國民黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美也到場力挺。侯友宜說，他提出許多政見，民進黨不到半個月通通跟進，政府為了要搞選舉，還要等到8年後才做，所以未來要政黨輪替，要還給人民與醫護人員和平、公平的對待。

中區後援會魏重耀總會長表示，日本、韓國政府對醫療投資都超過台灣，現在的政府睡著了，這次選舉第一位喊出醫療保健支持要提升到8％就是侯友宜，侯友宜是最重視醫療人員、重視民眾健康的候選人，醫療界一定全力支持。

侯友宜說，他提出成立癌症基金、廢除巴氏量表、醫療保健支出預算逐年提升至GDP8%等政見，民進黨馬上跟進，但副總統賴清德是醫生，難道沒看到醫護同仁、醫師團體大家叫苦連天，這政府卻要等到選舉了才要想做。

侯友宜指出，前兩天他到中台科技去演講，其中有護理系學生詢問未來怎麼照顧醫護同仁？他提出醫療保健支出預算逐年提升至GDP8%，並且「一視同仁提高護理師薪資」，照顧醫療人員最重要的是同理心，政府應及早發現、解決問題，把人民的痛苦當成自己的痛苦。

侯友宜強調，警察跟醫生都是服務社會大眾，民進黨政府執政後弊案連連、兩岸兵凶戰危，這次選舉是戰爭與和平的選舉，「再多的醫護同仁都挽回不了戰爭的殘酷」，絕對不能允許戰爭發生在台海、在台灣，未來他擔任總統，要以避戰為最大戰略。

「民之所欲，長在我心」盧秀燕說，侯友宜提出巴氏量表的改革，解決大家都會終老的長照醫療問題，不用被刁難、也不用讓醫生很為難，所以讓侯友宜做總統，解決醫生的困難，解決全國民眾長照的人力問題，讓每個家庭長照能力充足，大家可以安心工作，安心打拚。

侯友宜今傍晚也在立委參選人黃健豪的陪同下，到台中一中街掃街拜票，不少年輕人看見侯友宜立刻上前搶拍。（侯辦提供）

侯友宜今傍晚也在立委參選人黃健豪的陪同下，到台中一中街掃街拜票，不少年輕人看見侯友宜立刻上前搶拍。（侯辦提供）

雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美皆表示，侯友宜提出醫療保健支出預算達到GDP8%，照顧醫護同仁，因此未來總統以人為本、以民為尊，所以大家要全力支持侯友宜當選總統，侯友宜會是大家最好的選擇。

此外，侯友宜今傍晚也在立委參選人黃健豪的陪同下，到台中一中街掃街拜票，不少年輕人看見侯友宜立刻上前搶拍，也與侯友宜一起自拍合照，侯友宜更在一中街品嘗多多茶坊、福州包等美食。侯友宜說，品嚐這些美食充滿幸福感，更能讓他繼續奮鬥。