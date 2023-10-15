新北市坪林區北宜公路32.7公里處，今天（15日）中午12時許發生一起車禍，19歲楊姓男子騎機車經該處，過彎時失控，連人帶車自摔滑了出去，機車竟撞上停在路旁的一輛保時捷。
轄區新店分局石𥕢派出所接獲通報，立即派遣員警到場處理，發現楊男僅雙手擦挫傷、意識清楚。警方表示，雙方駕駛並無酒駕，全案依規定處理。
網友則是熱議表示，「年紀輕輕就刮中保時捷了」、「媽~我刮到一台跑車」、「恭喜山道猴子踢到鐵板。父母親可能要辛苦了」、「希望機車有保超額」。
新北市坪林區北宜公路32.7公里處，今天（15日）中午12時許發生一起車禍，19歲楊姓男子騎機車經該處，過彎時失控，連人帶車自摔滑了出去，機車竟撞上停在路旁的一輛保時捷。
轄區新店分局石𥕢派出所接獲通報，立即派遣員警到場處理，發現楊男僅雙手擦挫傷、意識清楚。警方表示，雙方駕駛並無酒駕，全案依規定處理。
網友則是熱議表示，「年紀輕輕就刮中保時捷了」、「媽~我刮到一台跑車」、「恭喜山道猴子踢到鐵板。父母親可能要辛苦了」、「希望機車有保超額」。
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