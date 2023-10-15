美國在台協會（AIT）主席羅森伯格偕美國國務院亞太局資深顧問羅峻平（Michael Pignatello）15日至19日訪台，AIT表示，此行將與總統候選人和民營部門代表會面，討論美台關係、區域安全、貿易和投資以及其它雙方共同關心的重要議題。

外交部副發言人蕭光偉指出，羅森伯格此行將與我國政府高層、部會官員及各界人士，就台美關係、區域安全、經貿投資等重要議題交換意見。這是羅森柏格自今年3月20日接任AIT主席後第三度來台訪問，展現對持續推動台美關係的高度熱忱。

他說，外交部對羅森伯格等人來訪表達誠摯歡迎。期待在台美關係堅實穩固的良好基礎上，持續與羅森伯格保持密切交流合作，穩健深化與拓展台美各領域的全方位合作夥伴關係。

AIT則指出，很高興看到羅森伯格回到台灣，羅森伯格將與台灣各界資深領袖、公民社會成員、總統候選人和民營部門代表會面，討論美台關係、區域安全、貿易和投資以及其它雙方共同關心的重要議題。