今年是中國首次載人飛行任務成功20週年。2003年10月15日，中國太空人楊利偉搭乘神舟五號飛船首次進入太空，實現了中華民族的飛天夢想。據大陸央視新聞報導，中國載人太空工程副總設計師楊利偉表示，接下來的登月太空人將從執行過飛行任務航天員中選拔。

2003年10月15日北京時間9時，楊利偉搭乘由長征二號F火箭運載的神舟五號飛船，奔赴浩瀚太空。在太空飛行21小時23分鐘後，楊利偉踏上歸程，在內蒙古四子王旗成功著陸，完成了中國人的首次飛天壯舉。

20年來，中國的太空事業持續取得進展。中國載人太空從「一人一天」到「多人多天」，從「太空漫步」到「交會對接」，從太空實驗室到太空站的建成……楊利偉說，中國太空的發展孕育出了特別能吃苦、特別能戰鬥、特別能攻關、特別能奉獻的載人太空精神。

楊利偉介紹，隨著中國太空站進入應用與發展階段，如今太空人的選拔和訓練都發生了質的變化。隨著二十幾年的經驗的積累，訓練更加成體系化了，教員隊伍、整個訓練的大綱更加科學，訓練手段現在更多了，這樣才能滿足現在這種高密度的任務發射。

中國載人月球探測工程登月階段任務已啓動實施，計畫在2030年前實現中國人首次登陸月球，形成獨立自主的載人月球探測能力。楊利偉說，目前太空人們也在為登月任務做準備。

楊利偉表示，將來中國登月的太空人一定會從前期的執行過任務的太空人當中去選拔。載人登月一定不是最終的一個目標，它可能真的是作為一個中轉站，將來可能會到更深遠的太空去探索，這也是中國從事載人太空，去利用這種資源為人類服務的一個目的。

中國載人登月初步方案將分三步走

此前，在5月29日舉行的神舟十六號載人飛行任務新聞發佈會上，中國載人太空工程新聞發言人、載人太空工程辦公室副主任林西強介紹了中國載人太空工程下一步的發展計畫，明確表示總的目標是：2030年前實現中國人首次登陸月球。

在新聞發佈會上，林西強透露，近期，中國載人月球探測工程登月階段任務已啓動實施，總的目標是：2030年前實現中國人首次登陸月球，開展月球科學考察及相關技術試驗，突破掌握載人地月往返、月面短期駐留、人機聯合探測等關鍵技術，完成「登、巡、採、研、回」等多重任務，形成獨立自主的載人月球探測能力，將推動載人太空技術由近地走向深空的跨越式發展，深化人類對月球和太陽系起源與演化的認識，為月球科學的發展貢獻中國智慧。

林西強稱，「針對這一目標，中國載人太空工程辦公室在前期關鍵技術攻關及方案論證的基礎上，已全面啓動部署研制建設工作，包括研制新一代載人運載火箭（長征十號）、新一代載人飛船、月面著陸器、登月服等飛行產品，新建發射場相關測試發射設施設備等。後續，我們將強化科學管理，強化競爭擇優，強化開放合作，扎實推進各項研制建設工作，確保如期實現中國人登陸月球的目標。」

此外，林西強還介紹說，目前中國太空站進入為期十年以上的應用與發展階段。為進一步提升工程近地軌道綜合能力和技術水平，我們將統籌載人月球探測任務，研制可重復使用的新一代近地載人運載火箭和新一代近地載人飛船。為進一步降低太空站上行貨物運輸成本，增強上行貨物運輸的靈活性，已面向全社會發佈徵集太空站低成本貨物運輸系統總體方案公告，後續將擇優開展低成本貨物運輸系統研制及飛行驗證。

5月30日，中國載人太空工程辦公室主任助理季啓明在接受央視新聞採訪時表示，要實現在2030年前中國太空人登陸月球，現在時間已經很緊了，後續的任務很重，但是有前期中國太空各方面的技術基礎，經過工程全線的奮力拼搏，他認為中國還是有條件、有信心去完成這個偉大目標的。當前已經完成了登月任務相關飛行器的關鍵技術攻關和方案研制，也完成了登月總體方案的論證和編制。

未來7年，中國將分三個階段進行：第一階段要完成各項研制和建設任務。包括要完成新一代載人運載火箭、新一代載人飛船、登月的月面著陸器，還包括登月服、載人月球車等飛行產品的研製，還要補充建設文昌太空發射場以及測控通信著陸場等相關地面設備設施。第二階段要進入無人飛行驗證階段，這個階段如果任務順利，將進入到第三階段，就是載人登月的飛行階段。

新一代載人運載火箭預計2027年首飛

根據中國載人太空工程發展規畫，中國新一代載人運載火箭的研制工作正在有序推進。為發射中國新一代載人飛船和月面著陸器而全新研製的載人火箭，預計在2027年首飛。

據長征二號F運載火箭總設計師容易介紹，目前新一代載人運載火箭各項研製工作正在有序地快速推進過程中，芯級直徑5米，捆綁的是5米直徑的助推器。為了滿足載人登陸月球的需求，未來的奔月軌道的運載能力是27噸，近地軌道的運載能力大概是70噸。

新一代載人運載火箭將會在借鑒吸收長征二號F載人火箭成功經驗的基礎上，加入智慧飛行等多項新的技術，進一步提升火箭的可靠性。