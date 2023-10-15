以色列近日遭遇史上最致命襲擊後，將攻擊加薩走廊（Gaza Strip）北部作為回應，並警告當地約110萬居民往南部逃亡，以軍示意之後的地面攻勢將聚焦在加薩市（Gaza City），也就是巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」（Hamas）領導階層的根據地。

加薩許多平民倉皇逃亡之際，在加薩印尼醫院擔任志工的印尼公民費克里（Fikri Rofiul Haq）今天向中央社表示，他與另外兩名印尼志工，將會持續留在加薩印尼醫院，執行醫療任務。

費克里透過通訊軟體向中央社記者傳送語音訊息說：「我們3人收到印尼緊急醫療救援委員會（Mer-C）的命令，要我們繼續留在加薩，因此我們會持續駐守在這。」

位於加薩的印尼醫院是由印尼緊急醫療救援委員會（Mer-C）籌建、2016年落成，是加薩首間大型現代化醫院。以巴衝突升級後，印尼醫院日前曾遭到以色列空襲，造成1名員工死亡。

印尼外交部指出，目前加薩地區共有10名印尼公民，正準備撤離計畫，預計透過陸路及民航機接駁，讓旅居以色列及巴勒斯坦的印尼公民返國，但有部分在巴勒斯坦及以色列的印尼公民因與當地人結婚或工作而不願離開。

費克里說：「我得到的消息是加薩有7名印尼公民願意在印尼政府的協助下撤離，但我們3人會留下。」

印尼緊急醫療救援委員會今天表示，即使沒有發生現在的衝突，加薩印尼醫院也早已超出負荷。

他解釋，該醫院距離以色列邊境只有2.5至3公里，從建立之初醫療資源就非常不足，日前正籌備再蓋另一診所，但計畫因以巴衝突升級被迫擱置。

印尼緊急醫療救援委員會志工團負責人法理徳（Farid Thalib）說：「委員會一直與加薩印尼醫院負責人保持聯繫，以便他們能夠繼續在那裡進行醫療工作。」

法理徳指出，根據統計，截至14日加薩共有2215人死亡，其中包括458名婦女和724名兒童。他說：「另外還有8704人受傷，其中包括1536名婦女和2450名兒童。10名醫務人員則在協助民眾撤離時，因以色列的攻擊而犧牲。」