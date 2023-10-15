32歲男星許光漢擁有帥氣外型，大學時曾簽約唱片公司，但最終因合約問題無疾而終，他後來成為模特兒，接下許多廣告、短片、走秀的工作，2011年許光漢參加於Channel V舉辦的徵選活動，從中脫穎而出加入種子音樂，後來他轉往演員發展，憑藉劇集《想見你》徹底暴紅；近日他參加活動與梁朝偉、劉嘉玲合照，事後許光漢在社群吐露心聲。

近日舉行的時尚精品活動邀來梁朝偉、劉嘉玲、許光漢、何超蓮、秦嵐、鍾楚曦、馮紹峰、言承旭等人，其中男星許光漢今（15）日於Instagram限時動態曬出和梁朝偉、劉嘉玲的同框合照，劉嘉玲站在兩人中間，挽著許光漢的手，許光漢則露齒一笑，他也分享心聲：「差點q（哭）出來」，可見和梁朝偉、劉嘉玲同框心情很激動。

許光漢分享見到梁朝偉、劉嘉玲的心情。（圖／許光漢Instagram）

三人同框照片曝光後，不少網友表示：「梁朝偉劉嘉玲許光漢有種一家三口的即視感」、「影帝影后和未來影帝」、「還是覺得梁朝偉帥」、「光漢追星成功咧～好喜歡這張合照」、「三個人演技都好好」、「光漢老公笑起來還是那麼好看」、「要不就認了乾兒子吧」、「好像兒子啊」、「有沒有導演編劇這個劇本，三位要不要合作一下？」而許光漢日前憑藉電影《關於我和鬼變成家人的那件事》入圍第60屆金馬獎最佳男主角，該片另一位男主角林柏宏也一同入圍，誰會獲得大獎令不少影迷期盼揭曉時刻。