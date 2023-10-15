企排19年開幕周15日第二戰，由屏東台電對上台北Conti。前兩局屏東台電展現強大實力，第三局台北Conti試圖扳回一城，屏東台電上演逆轉戲碼。最終屏東台電以25比17、18、23橫掃對手，拿下企排19年第1場勝利。

開局台北Conti延續昨日贏球氣勢，周冠宇、雷諾以及李元接連跳出，取得領先優勢。屏東台電身為老牌勁旅，應變迅速，於暫停過後加強前排攔網，不讓台北Conti的攻擊得逞，最終拿下第一局。

第二局台北Conti大膽變陣，換上舉球員郭柏毅以及主攻手鄭聖叡，卻仍抵擋不住屏東台電的氣勢，昨日拿下19分的曾茂聰手感依舊火燙，再加上甘明修本局的亮眼表現，不管重扣還是吊球皆能成功得分，最終屏東台電收下此局。

第三局台北Conti積極反撲，中間手換上楊承恩，於前排防守製造壓力，打出8比2的攻勢。屏東台電穩固防守端，自由球員李佳軒多次積極撲球，凝聚隊伍向心力，將戰局拉入拉鋸戰，最終屏東台電再靠著曾茂聰的連續得分，以25比23逆轉局面，以直落三終結本場比賽。

今年當上隊長的許紋誠，新球季的目標是好好帶領學弟，他說：「對上目前的攻擊火力足夠，還需要從接發球去做調整。」兩天都從替補出發的曾茂聰，皆拿下全隊最高的分數，表現十分亮眼，他表示每次都好好享受比賽，把握每次上場時間。