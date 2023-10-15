國際障礙賽賽跑領導品牌「Spartan Race」斯巴達障礙跑15日在新北平溪龍華書院站第2天賽程，競爭最激烈的超級賽Super 10K，再度被日本選手包辦總排第1，前一天剛比完101登高賽的日本「登高王」加藤浩和前一天野獸賽21k冠軍的陣在穗香以絕對實力封王稱后，台灣選手則以「最強警花」謝伯韶總排名第3最佳。

首度來台參賽的日本30歲「登高王」加藤浩，前一天參加101登高賽，隔天再來平溪參加斯巴達障礙跑，加藤浩雖然職業是公務員，過去也以登高賽為主，但去年投入斯巴達障礙賽後便奪下去年日本斯巴達錦標賽冠軍，這次來台參賽以57分22成績封王，他笑說：「平溪站難度很高，有很多上下起伏的路，很難跑起來，但真的很好玩！」今年4月斯巴達障礙賽高雄站冠軍、職業是警察的日籍參賽者關吉大亮以1分05秒34排第3。

從今年4月斯巴達障礙賽高雄站以來，已經連續包辦3場冠軍的25歲、身高僅151公分的日本女將陣在穗香，這次再度展現在斯巴達障礙跑恐怖的統治力，再以1小時17分38秒封后，包辦了今年台灣高雄站、新北站兩站4場的所有斯巴達障礙跑精英女子組的冠軍，陣在穗香在自己的網頁上透露以「亞洲第一」為目標，她表示：「今天超級賽的路徑比前一天簡單很多，但很開心可以繼續保有冠軍。」

前一天經歷了野獸賽的殘酷後，寶島「最強警花」謝伯韶以1小時23分22秒獲得女子總排名第3、台灣第1的成績，謝伯韶回應：「今天確實輕鬆多了，但昨天是以適應場地為主，關卡也都挑戰過了一次，再比的時候就順很多，主要是昨天21K有將近15K都在越野跑，有些路段甚至要拉繩子爬著走，很考驗越野跑的能力，而今天很多路徑都在水泥地上，但總體而言，難度還是算難的。」