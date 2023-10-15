好萊塢巨星休傑克曼（Hugh Jackman）與大13歲的女星黛博拉李（Deborra-Lee Furness）於上(9)月16日宣布和平分手，消息一出震撼不少粉絲。儘管這對演藝圈模範夫妻檔的分離讓不少粉絲心碎，不過有外媒曝光兩人即使是離婚後，女方仍出席男方的生日宴，而休傑克曼的發言人也證實了。

休傑克曼的55歲生日宴原本是是他恢單後度過的第一個生日，不過據外媒《第六頁》獨家報導，有知情人透露，黛博拉李於生日宴當天也盛裝出席，在一間位在紐約的熱門餐廳中，慶祝休傑克曼的生日。

對此，一名休傑克曼的團隊成員事後也證實了相關消息，表示：「是的，這是真的，那天一個美好的夜晚。」透露休傑克曼、黛博拉李與他們23歲的兒子奧斯卡、18歲的女兒艾娃及一些親密的朋友們一同度過愉快的夜晚。

Hugh Jackman Celebrates His Birthday With Deborra-Lee After Shocking Separation Announcement https://t.co/8koKsJoMPh — Glamour (@glamourmag) October 13, 2023

另外，休傑克曼在生日宴後，也於社群上更新一則貼文，向祝賀他生日的人們表達感謝：「謝謝所有人的生日給予的生日祝福。」並曬出一張在餐廳內舉著一杯橘紅色飲料的照片。事實上，兩人上月透過外媒《時人》曬出聲明，透露：「我們決定分開，以追求個人成長。」宣布離婚消息，而現在已經分居，且傳出休傑克曼近期正在撰寫回憶錄，或將曝光兩人離婚的真實原因。

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