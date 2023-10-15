一個多月前，響尾蛇隊從小聯盟拉上3A左投薩法蘭克（Andrew Saalfrank），增加牛棚深度，沒想到首次的大聯盟之旅卻意外來得順遂，薩法蘭克至今登板13場，還沒有在大聯盟丟過自責分，成為季後賽化解對方攻勢的最佳兵器。

薩法蘭克在印第安納大學讀完4年，2019年選秀第6輪被響尾蛇挑走，過去幾年薩法蘭克穩定升級，今年6月才打上3A，不過3個月就接到響尾蛇徵召，正式成為大聯盟的一員，薩法蘭克自9月5日初亮相後，例行賽出賽10場沒有丟掉自責分，自責分率保持完美的0，繳出優質表現的薩法蘭克也受到響尾蛇教練團青睞，入選季後賽出戰名單。

就算在高張力的季後賽，薩法蘭克依然處變不驚，大賽初體驗就在球隊面臨1出局滿壘的危機時刻登場，薩法蘭克先讓打者擊出投手前滾地球，阻止三壘跑者攻回本壘，最後再讓對手擊出二壘滾地球出局，撲滅釀酒人反攻氣勢，幫助響尾蛇拿下外卡系列賽G2，以直落2晉級國聯分區系列賽。

薩法蘭克展現大心臟，響尾蛇也樂於將他定位成「拆彈者」，面對道奇2場出賽，薩法蘭克都是在對方得點圈有人的狀況登板，尤其是第2戰6局下半只領先2分，還是完美執行任務，終止道奇一二壘有人局面，只被打下1分（回本壘跑者由前任投手所留），若納入季後賽表現，薩法蘭克保持完美的連續13場、投了11.2局沒有丟自責分，表現堪稱完美。