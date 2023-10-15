味全龍15日由徐若熙接手7日的保留比賽，最終他登板4局僅被敲2支安打、失1分，加上吉力吉撈・鞏冠滿貫炮鎖住勝果，以8比5擊敗樂天桃猿拿下3連勝，龍隊穩坐下半季、全年度第一位置，最快19日下半季非自力封王。

徐若熙上次拿到勝投已是2021年9月4日對統一獅先發5局無失分，今天在保留比賽中繼登板4局投67球，最快球速156公里，投出4次三振，被敲2支安打、失1分，奪下本季首勝，也是相隔771天再嚐勝投滋味。

7日比賽進行到3局下，當時龍隊以2比1領先，今天比賽繼續進行，桃猿在6局下靠著高飛犧牲打追平，但龍隊在下半局立刻展開攻勢，吉力吉撈・拱冠安打、郭天信保送，靠著單局2次暴投及1次高飛犧牲打攻下2分。

8局上龍隊攻勢再起，1出局滿壘時吉力吉撈敲出中外野滿貫炮，本季第23轟出爐助隊穩住勝果，在下半季部分領先第2的桃猿2場勝差，同時讓桃猿、中信兄弟淘汰指數分別剩2跟1，最快19日能夠非自力封王。

全年度戰績部分，龍隊領先排名第2的統一獅3場勝差，獅隊與兄弟在全年度第一的淘汰指數也都只剩1，龍隊只剩21日1場例行賽，今天賽後也宣布全隊多放假1天，休息室傳來陣陣歡呼聲。

對於徐若希此役的表現，總教練葉君璋賽後讚不絕口，更大讚「有像王牌的樣子」，「大家都知道這場比賽很重要，他也成功扛下來，只能說他表現真的很棒，今天投球跟上一場一樣是很輕鬆的，節奏也是很好的。」

徐若熙則表示，對於勝投並沒有太多想法，只是專注在自己的工作，想辦法抓出局數、為球隊多貢獻1局，而在傷後復出的這幾場出賽，徐若熙表現也越來越穩，他感謝葉總都會為他「調一下」，修正一些投球小細節，現在整體都很順暢，自己也很期待生涯首次的季後賽。

敲出本季第23轟、持續穩坐全壘打王寶座的吉力吉撈則說：「最近大家都很專注在壘上有人時的攻擊，想辦法把跑者打回來的企圖心很強烈。」開轟當下只是設定到自己想攻擊的球路、沒有失打，他也提到，現在自己在攻擊前心情較為放鬆，不像過往上場前會想太多。

味全龍吉力吉撈．鞏冠在八局上擊出中外野高飛球滿貫炮全壘打4分打點。（陳麒全攝）