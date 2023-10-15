少女時代成員秀英15日晚間在台北會議中心舉行「My Muse」粉絲見面會，台北站是她的亞洲巡迴最終場，開場即帶來少女時代出道15周年專輯《FOREVER 1》同名主題曲，也帶來〈Shut Down〉、〈I AM〉、〈Hype boy〉、〈Antifragile〉舞蹈組曲，除了展現唱跳實力，她更在與粉絲互動的環節，盡其所能滿足粉絲的要求。

秀英曾在節目中被成員爆料跳〈FOREVER 1〉太賣力，使她的甩髮動作過於顯眼成為標誌，今現場她不僅重現甩髮版的〈FOREVER 1〉，更笑說：「女神才不流汗！」甚至在與粉絲尬舞的環節中，答應粉絲想要被她用秀髮甩臉的要求，在舞台上「賞」粉絲一臉頭髮。

另有一個互動環節，是秀英收集了3位粉絲對於她所說過、印象最深刻的1句話，沒想到台灣粉絲的留言感情相當充沛，讓她看了十分感動，其中1位粉絲正在考律師，她鼓勵那位粉絲要考上律師，約定好下次見面一定要成為律師，又開玩笑說：「但是我們不要在司法案子上遇到！」

見面會最後，秀英也唸出自己親筆寫的信給粉絲，感謝粉絲的等候，「台灣粉絲也是，跑很遠來看我的粉絲也有，無法去很多地方很抱歉。我要企劃亞巡的時候，名稱有很多候補，我覺得Muse給我的感覺很棒，因為我覺得音樂女神Muse很華麗又漂亮，想以一個外表很華麗的形象來發想。」

秀英今一開場就秀出107公分的大長腿。（鄧博仁攝）

秀英接著說：「當想到我一個人真的可以填滿這麼大的舞台嗎？粉絲會不會失望？歌會不會唱不好？但聽到粉絲們說受苦、難過的時候因為有我，說我是女神的原因，是因為我是好的人；喜歡我的表演、喜歡我的戲劇，但真正喜歡我是因為我是好的人，我因為這樣就知足了，將來我的幾年、我的能量，都被你們充電了你們就是我的Muse。」