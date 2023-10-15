在2018年開業的上海寶格麗酒店，以高價奢華著稱，是全球第6家寶格麗酒店，最貴套房1晚要價26萬88元人民幣（約新台幣116萬元）。但據陸媒報導，在香港上市的大陸地產商「華僑城亞洲」，因經營困難、資金承壓，將出售旗下上海寶格麗酒店。

據大陸第一財經與每日經濟新聞報導，華僑城亞洲訂出的交易價格不低於24.3億人民幣（約新台幣108.7億元），若以底價成交，華僑城亞洲估可獲利5700萬元人民幣（約新台幣2.5億元）。

根據上海寶格麗酒店官網，酒店內有82間客房，10月14日最低價每晚5800元人民幣（約新台幣2.6萬元），最貴套房每晚26萬88元。最高檔的寶格麗套房，面積達393平方公尺，可容納3人入住，主打特色為360度俯瞰江景與天際線景觀。

上海寶格麗酒店旁是百年歷史的上海總商會大樓。（Bvlgari提供／中時資料照）

據第一財經報導，上海寶格麗酒店當年一開業，就因超高房價而備受關注。同期大部分五星級酒店1晚房價多在1000多至2000多元人民幣（約新台幣4500至9000元）左右，可是上海寶格麗酒店卻大膽開出每晚高達6000多元人民幣（約新台幣2.7萬元）的房價。

專家指出，始終居高不下的定價，加上3年疫情，對酒店業務肯定有影響，儘管今年大陸旅遊業整體有所復甦，但具有消費力的外籍旅客大減，要全面恢復恐怕還需一段時間。而據華僑城亞洲透露，董事會認為這次出售資產可使集團活絡資產，並加速周轉，交易產生的現金流可用於償還貸款與借款，並藉此降低集團的計息負債與實現投資收入。