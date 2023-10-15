「藍白合」會前會14日登場，針對國民黨拋出的民主初選，民眾黨總統參選人柯文哲今（15日）酸，國民黨侯友宜競辦執行長金溥聰故意提出一個很難執行的「開放式民主初選」，看起來沒有合作的打算；金溥聰回應，應該就事論事。媒體人黃揚明表示，前高雄市長韓國瑜一段「土匪與千金」的故事，同樣也適用藍白合作這個議題；如果只是一廂情願、單方面壓力下促成的合作，只能稱為「貌合神離」，沒辦法真正發揮在野整合的功能。

藍白合會前會14日首次登場，民眾黨總統參選人柯文哲今(15日)酸，侯友宜的競辦執行長金溥聰故意提出一個很難執行的「開放式民主初選」，看起來沒有合作的打算。，他更批侯辦執行長金溥聰故意提出很難執行的方法，看起來「沒有打算要合作」。

黃揚明今(15日)在臉書粉專表示，韓國瑜昨晚在侯友宜新北的首場大型造勢活動中說了一個「土匪與千金」的故事，關鍵句在「你可以得到我的人，你永遠得不到我的心」，並強調他「人也來了，心也來了」。韓國瑜不愧是目前國民黨最有舞台魅力的意見領袖，藍軍中誰有這樣信手拈來就讓民眾完全聽得懂他想表達的意思的能量？

黃揚明指出，韓國瑜身心一致力挺侯友宜的表白，對侯友宜當然加分。但這段「土匪與千金」的故事，同樣也適用藍白合作這個議題。如果只是一廂情願、單方面壓力下促成的合作，只能稱為「貌合神離」，沒辦法真正發揮在野整合的功能。無論誰是土匪、誰是千金，都不會同心。

黃揚明接著點出，韓國瑜這桶箍恐怕無法派上用場，而藍白拖下去就只能是「藍白拖」，持「藍白拖」互打的場景登場後，2024民進黨全面執政榮景可期；除非未來執政團隊貪腐成性，否則在野陣營重返執政的機率只會更低。