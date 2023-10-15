前少將旅長、現桃園市議員于北辰13日在直播時直言，他對於能做出海鯤艦非常佩服，而有海軍退伍軍官，不管是少校上校，如此看不起自己軍種袍澤，他實在是無法理解。他還嗆，「如果你這麼厲害，你就不會退伍了；如果你這麼厲害，你就不會只幹到少校；如果你這麼厲害，你就不會連海軍學院都考不上；如果你這麼厲害，你就不會連中校艦長都做不到，只做到少校艦長」。對此，前海軍艦長呂禮詩15日則回應「公道自在人心」，引發討論。

呂禮詩15日在政論節目《新聞大白話》中表示，「其實我沒有要回應什麼，因為我們這樣講，公道自在人心，當初是誰講福建艦裂痕一公尺好可怕，要對折，還讓美國智庫戰略國際研究中心（CSIS）發了一篇新聞，說大家不要以訛傳訛，福建艦沒有裂痕，這個人到底是誰？這個人到底有多丟人？我們就不要再講了」。

呂禮詩更強調他自己不論是上什麼節目，他都準備非常多的資料，「因為我們要傳遞的是專業，可是有人要講口業，對不起那他就去造口業就好了，我們不用跟他打對台，事實上公道自在人心」，呂禮詩更諷刺，「到底東漢跟西漢可不可以統一？這個是中國歷史上面的謎團，竟然有人說東漢跟西漢兩個都尋求跟對方統一，現在又說包青天鍘龐統，這又是不同朝代，張飛打岳飛的故事，這到底是什麼樣的狀態？」

最後呂禮詩更說，「其實我們上節目、上通告來討論，要傳遞的是正能量和知識，不是講口業，講口業的話，馬路上每天吵來吵去的一大堆，還要開電視浪費時間嗎？更何況你是陸軍官校畢業的，貴為少將還這樣的沒知識，讓對岸笑話，你好意思嗎？」