短影音應用程式TikTok今天指出，已經立即調動資源和人員，以因應巴勒斯坦伊斯蘭主義激進組織哈瑪斯（Hamas）襲擊以色列後在TikTok平台出現的仇恨和錯誤資訊。

路透社報導，歐洲聯盟（EU）內部市場事務執委布勒東（Thierry Breton）於12日限時24小時，要TikTok詳細說明為了打擊中東衝突相關假消息傳播而採取的措施。

布勒東也對美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）掌有的社群媒體X平台展開調查。

TikTok透過聲明羅列自家平台已經採取的措施，但拒絕透露具體上是如何回覆布勒東。

TikTok指出：「TikTok反對恐怖主義。我們對於以色列上週發生的駭人恐怖主義行徑感到震驚，我們也對加薩走廊（Gaza Strip）惡化的人道危機深感悲痛。」

中國網路科技公司字節跳動（ByteDance）旗下的TikTok說道，採取的行動包含啟動指揮中心、加強自動化偵測系統以移除血腥及暴力內容，並增加更多會說阿拉伯語和希伯來語的管理員。

TikTok還刪除了攻擊與嘲笑暴力受害者或煽動暴力的內容，增加平台直播功能的資格限制，且跟執法機構合作，並與專家洽談交流。