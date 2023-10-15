菲律賓和中國在南海持續存在領土紛爭。菲律賓海巡隊14日開放社區孩童參觀巡航南海的艦艇「馬格巴努亞號」，希望培養下一代的海洋領土意識與愛國情操。

菲律賓海巡隊14日邀請藝人傑拉德安德森（Gerald Anderson）與社區孩童登上南海大型多功能巡邏艦馬格巴努亞號（BRP Teresa Magbanua），由馬格巴努亞號指揮官阿納坎（Artzell Anacan）和海巡隊員介紹巡邏艦南海執勤內容，並進行海上救難演練，讓菲律賓孩童一窺海巡隊如何協助保衛菲國海域及船舶航行安全。

阿納坎接受中央社訪問表示，馬格巴努亞號的任務是巡航西菲律賓海，以及鄰近西菲律賓海的巴拉旺省（Palawan）海巡隊責任區。

阿納坎說：「對駐紮在菲律賓控制的西菲律賓海各島嶼的海巡隊員，我們也進行輪替補給任務，並支援菲律賓武裝部隊在西菲律賓海的所有任務。」

菲律賓、中國、台灣、馬來西亞、汶萊、越南和印尼等國在南海存在主權爭議。

西菲律賓海是菲國主張在南海擁有主權的區域，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。

菲國海巡隊發言人巴里羅（Armand Balilo）說，這次活動目的是培養所有參與孩童的愛國情操。「我們向他們簡介菲律賓海巡隊職能，以及我們為維護疆域，尤其是西菲律賓海領土完整所做的努力。」

他表示，南海情勢持續緊張下，「我們必須告訴我們的同胞，尤其是孩子們，（西菲律賓海）究竟正在發生哪些事。對他們來說，分析並了解我們的領土爭端非常重要。」

巴里羅說：「我們也希望他們受海巡隊員的工作內容啟發，未來有一天有興趣加入菲律賓海巡隊。」