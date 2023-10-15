金溥聰曝藍白二會原訂"這時間"開談! 還原"會談氣氛"嘆:怎說變臉就變臉?

藍白合首場幕僚會議昨（14）日登場，國民黨、民眾黨在產生在野最強候選人方式上無共識，藍營拋開放式設投開票所的「開放式民主初選」，白營則盼採對比式民調。對此，前新黨發言人王炳忠認為，如果「開放式民主初選」才能真正體現民意支持度，那為何當初不以此決定誰代表國民黨參選明年大選？在距離11月下旬登記參選只剩1個月左右的時間壓力下，國民黨仍彎來繞去一堆花樣，確實很難不讓人多心！

王炳忠15日在臉書表示，台灣自1990年代開始選舉政治，各政黨決定提名人選，要嘛就是協調徵召，要嘛就是用民調做初選。唯一搞過所謂美國「開放式初選」的例子，正是1998年新黨初選。結果造成一向被認為清新的新黨，也淪為烏煙瘴氣的動員大賽，許多真正有理想的新黨支持者也因此離開了。

王炳忠直言，如今侯陣營提出要「開放式初選」替代民調，又想把那劑催命猛藥拿來給藍白合。如果「開放式初選」才能真正體現民意支持度，那為何當初不以此決定誰代表國民黨參選2024年大選？何以國民黨用徵召、用民調就都是公平公正，和柯文哲談合作就變成另一套標凖？

王炳忠認為，距離11月下旬登記參選只剩1個月左右的時間壓力下，國民黨仍彎來繞去一堆花樣，確實很難不讓人多心啊！