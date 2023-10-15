在野合作幕僚會議14日登場，國民黨、民眾黨在會中達成多項共識，但在「產生在野最強候選人方式」上持不同主張。而近日就有一份最新的民調指出，對於藍白會首登場，兩隊人馬目前並無共識，最後是否有可能藍白合、侯柯搭檔成1組參選？有69％的網友認為「感覺悲觀，藍白合最後可能破局」，引發討論。

YouTube頻道《中時新聞網》15日對於「藍白會首登場，藍提『民主初選』、白堅持『民調』，暫無共識，請問你覺得最後有可能藍白合、侯柯搭檔（不論誰正誰副）成1組參選嗎？」進行網路民調，截至15日晚間21時止，已有1.3萬人參與投票，有20％的網友認為「藍白合機率大，2人可能搭檔參選」、有69％的網友認為「感覺悲觀，藍白合最後可能破局」、有8％的網友認為「情勢混沌，無法判斷」、有2％的網友認為「沒意見」。

而參與該份民調投票的網友紛紛表示，「理性、務實、科學是台灣未來必要的新政治文化，不論民調高低或勝選與否，對於價值與信念的堅持不會動搖」、「柯的打法真的是現在最有利自己的方式，反而國民黨沒什麼路可以走，藍白合幾乎是國民黨的最後一根稻草」、「國民黨太高傲，放不下身段，人氣又不高，怕是很難合！」、「沒有人願意當老二」。