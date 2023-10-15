昔日以男團「飛輪海」出道的男星吳尊，不僅轉換跑道嘗試演戲，認了隱婚生子消息後，還帶著小孩登親子實境秀節目，慈父形象深植人心，把工作重心轉往大陸的他，去年他決定全家搬到上海，讓小孩在大陸讀書，近日吳尊生日豪開22桌請粉絲吃飯，大手筆引發討論。

男星吳尊今（15）日在微博發布貼文，直言：「3年沒跟天使們過生日了…想念了，很感恩這次溫馨的聚會…有你們真的很好很幸福」，吳尊曬出不少照片，會場佈置精美，客人看起來有上百位，吳尊帶著妻子和兒女出席，看起來十分熱鬧，好友劉畊宏留言「你們全家都生日快樂」，許多粉絲表示：「感謝你請我們吃大餐！！！昨天真的超級開心，好吃的太多，不過光顧著看你去了，沒有心思吃飯哈哈哈哈哈，一門心思都在看吳家四寶」、「偶像請吃飯，還能和偶像吃飯，是做粉絲的最大最大最大福氣了吧」、「報名報晚了，希望明年能有機會到現場」、「真的感覺就像老朋友們參加了你們的婚禮，陪你們慶生」、「尊哥昨晚跳操可好看了」、「內娛獨一份，誰家偶像生日給粉絲擺席」、「好隆重的生日！隔著螢幕都感受到了幸福」。

去了現場的粉絲在網上透露，吳尊生日會是他自掏腰包辦的，是吳尊請粉絲吃飯，光粉絲桌就有22桌，「真像吃婚宴的酒席，8個冷菜10個熱菜，一個花膠鮑魚羹，一個點心，一碗長壽麵，一個果盤！」並曬出當天菜色，令不少人羨慕。