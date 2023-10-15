前巴塞隆納球星梅西（Lionel Messi）上季完成得分、助攻雙20紀錄，卻仍選擇前往MLS（美職足）邁阿密國際效力，震撼世界球壇，或許惦念著與阿根廷球王合作的美好，過去梅西效力巴塞時的隊友也紛紛加入邁阿密國際，根據西班牙媒體《世界體育報》透露，巴塞隆納現任隊長羅貝托（Sergi Roberto）也正考慮在合約結束後，前往MLS發展。

升上巴塞隆納一軍的14個年頭，31歲的羅貝托接下布斯克茲（Sergio Busquets）的隊長袖標，擔任球隊主要發聲者，只是巴塞隆納本季網羅前曼城好手坎塞洛（Joao Cancelo）出任右後衛，兩人位置重疊下，出賽空間受到壓縮的羅貝托目前只為巴塞先發2場，亮相機會不多。

與巴塞隆納的合約將到明年6月結束，羅貝托也提前規劃未來的職業生涯，據報導，羅貝托曾在公開場合表示自己很喜歡美國，特別是東岸紐約，用英文交談也完全沒有問題。隨著梅西等球星加盟，以及2026年與加拿大、墨西哥合辦的世界盃，多少也促進MLS的發展。

目前在MLS，梅西和來自巴塞隆納的布斯克茲、阿爾巴（Jordi Alba）仍活躍於邁阿密國際，就連效力洛杉磯銀河的西班牙中場普伊（Riqui Puig），都曾是巴塞隆納的成員。