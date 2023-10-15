現年43歲的香港知名女模特樂基兒，過往曾與「香港4大天王」之一的黎明有過4年婚姻，而後與食品大亨朱智豪（Ian）再婚，不過兩段感情皆已宣告終結。樂基兒恢單後，將生活重心專注在事業上，近期也在社群上曬出工作花絮照，卻因臉上1變化引發網友討論。

樂基兒在2017年與朱智豪再婚後，育有1子，但她上(9)月出席公開活動時，卻在現場坦言已於丈夫分開，並以共同撫養的形式照顧孩子，雖未完全復出，但也逐漸將生活重心轉向事業，陸續接下廣告、代言，讓粉絲嗨翻。

另外，身為模特兒的樂基兒平時也用心經營社群，不時在其上曬出工作花絮、與家人間的互動等生活點滴，除了吸引不少粉絲前來朝聖外，也讓網友們將關注焦點放在她的照片上，偶會點評她的身材及顏值變化。日前，樂基兒的出遊美照曝光時，遭港媒疑素顏憔悴、身體變瘦不少，引發粉絲擔憂。

事隔數月，樂基兒也在社群上曝光工作花絮及和朋友們相聚的日常模樣，從相關畫面中可見，她的臉蛋看似圓潤了不少，整個人顯得健康有活力，而她專注在生活的模樣也讓粉絲大讚：「更甜美迷人了，散發出陣陣仙氣」、「真的很想念你」、「感覺容光煥發起來。」