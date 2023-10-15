王受文在會上指出，外資企業是大陸外貿發展的重要力量，大陸具有市場空間廣闊、供應鏈完備、人才科技要素聚集等多重綜合優勢，將為外資企業開拓大陸市場的同時擴大外貿事業提供更多發展機遇。商務部將會與相關部門持續優化營商環境，為外資企業在中投資經營提供服務保障。

本次與會外企還包括百威、寶潔、大金、捷普、聯邦快遞、松下、泰爾茂、沃爾瑪、宜家中國、英特宜家和中國丹麥商會等。大陸商務部、海關總署等部門及廣東省相關部門代表參會並與企業進行交流。