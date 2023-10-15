民眾黨今晚間在木柵忠順廟舉行廟口開講，民眾黨主席柯文哲被問及，未來是否考慮成立特偵組等單位，柯表示，他個人反對特偵組，法應該一致，應該做到法的「一體適用」，且他也反對遇到什麼事就搞什麼單位，若上台後會將黨產會、促轉會等單位全部清掉。

柯文哲說，今天法就是沒有尊嚴，若辦部長跟辦老百姓，要不同的檢察官來辦，他不同意，難道檢察官只敢辦老百姓，不敢辦部長，所以要另外成立一個特偵組，若是這樣代表台灣是一個落後國家，不是一個法治國家，因此他反對特偵組，應當建立法的一致性。

柯文哲也提到，他非常反對遇到什麼事情就搞什麼單位，一下不當黨產委員會、促轉會，若他上台全部把它清掉，這是他的態度，也是內心話。柯說，阿扁執政8年、小英又執政8年，加起來16年，「老是在搞轉型正義，給你16年的時間，你跟我說二二八沒有真相，我不要聽了，你們在幹嘛」。

柯文哲強調，這些都是在用歷史的仇恨做政治資本，他作為政治人物，希望把過去解決掉，他知道曾經發生過，但不是每年都要拿出來炒作，製造仇恨，還要說國民黨的黑金又回來了。

柯文哲表示，他小時候應該將監察院長陳菊過去講的話錄下來，因為民進黨怎麼講都是那一套，應該要把仇恨洗掉、忘掉，不是每年拿出來，再展示一次，讓每個人仇恨幾十年，他希望台灣是團結和諧的社會，不是一個分裂仇恨的社會。