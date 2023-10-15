已表態要參選台北市第七選區信義、南松山立委的台北市議員許淑華15日就在臉書上分享，她和立法院長游錫堃一起在永春市場掃街拜票的場景，更直呼「請大家一定要挺一個深耕地方，每天都在地方跟大家一起守護松信的好立委」，而在場的民眾看到游錫堃後也嗨翻，紛紛要求簽名及合照，引發討論。

許淑華15日在臉書上PO出一篇「永春市場 YongChun Market掃街懇託」的文章表示，「特別來賓是台灣水牛立法院游錫堃院長，來陪淑華一起跟大家問好請安」，許淑華更強調，「請大家一定要挺一個深耕地方，每天都在地方跟大家一起守護松信的好立委」。

同時從許淑華釋出的掃街影片可以看到，她和游錫堃在掃街時，許多民眾都非常開心，甚至更有人拿出旗子要游錫堃，同時也一同和許淑華三人合影留念。許淑華最後也說，「2024挺台灣、台灣team、總統賴清德、立委許淑華」，許多網友看完後紛紛表示「您真的很踏實很認真！」、「高票當選，游院長讚」、「重要的是國會要過半」、「加油！祝福高票當選」。