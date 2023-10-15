以色列準備「摧毀」加薩走廊的巴勒斯坦伊斯蘭主義激進組織哈瑪斯之際，總理尼坦雅胡今天首度召開擴大後的緊急內閣會議，他說以色列展現團結，向國內外傳達明確訊息。

同時，美國國務院表示，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）將於明天返抵以色列，這是他就哈瑪斯（Hamas）危機訪問6個阿拉伯國家後，在不到一週內第2次造訪以色列。

布林肯今天抵達埃及首都開羅之際，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）告訴記者：「國務卿布林肯將於明天返回，與以色列領袖進一步磋商。」

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室發布的影片顯示，這場會議在以色列特拉維夫（Tel Aviv）軍事總部舉行，會議開始時各部會首長起立默哀，悼念因哈瑪斯7日發動駭人襲擊而喪命的1300多人。

尼坦雅胡表示，所有部會首長都「不分晝夜全力以赴，團結一致」。

尼坦雅胡說道：「哈瑪斯以為我們會被摧毀，其實是我們會摧毀哈瑪斯。」他還說，以色列的團結一致「向全國、敵人及全世界傳達了明確的訊息」。

掌控加薩走廊（Gaza Strip）的哈瑪斯7日對以色列南部發動襲擊，迄今已造成超過1300人死亡。以色列則大規模空襲反擊哈瑪斯，至今使加薩走廊有超過2300人喪命。