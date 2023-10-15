15日是134屆廣交會首日，太陽能儲能業者：廈門佰佳新能源總經理辛許波受訪時指出，比較133屆與134屆廣交會的差異，134屆的境外客戶相對較多，到自家展位交流的客人約八成對新能源題材、儲能產品線抱持「了解」的心態，看好未來市場潛力，正處於布局階段。

廈門佰佳新能源主要有兩大類產品，分別是太陽能儲能產品、吸頂燈等照明產品，且該公司的合作夥伴不乏台灣知名企業。

辛許波表示，之前出口到台灣的產品主要以吸頂燈為主，看好台灣儲能市場需求，接下來將推動儲能系列、太陽能系列產品向台灣出口。該公司的外銷占營收比重95％至98％，外銷市場先前主要以歐美市場為主，自中美貿易戰後則新增東南亞市場。

辛許波指出自家儲能設備四大優勢：一、陣容齊全，從300W到3,600W都有。二、功能領先市場，其儲能設備不單是輸出作用，還有UPS（不間斷電源，可用於醫院呼吸器供電），達到緊急電源的標準。三、市場上少見的400V高壓電輸出。四、能夠併網。

辛許波又指，自家儲能設備能夠併網，透過太陽能板發電後存入儲能設備，儲能設備後續可以接入國家電網，可以把電賣給政府，「我用不完的電，可以賣掉」。

針對133屆與134屆廣交會的差異，辛許波表示，133屆當時的境外客戶相對比較少，因為當時大陸剛剛防疫解封，可能很多人還不了解或不清楚防疫政策已解除等情況。

針對儲能、照明產品產業外貿熱度，辛許波認為還是「比較冷」，大環境沒有想像中樂觀，而且已經「冷」一段時間。展望未來，辛許波指出，這個產業還是非常美好的，新能源會在越來越多的領域中占有重要地位，廈門佰佳新能源也在提前布局，其新能源產品目前已取得日本、歐美等地區認證。