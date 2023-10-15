2024藍白合「黃金」會前會，由國民黨派出金溥聰、黨秘書長黃健庭，與民眾黨主席柯文哲競辦總幹事黃珊珊、競辦主任周榆修協商整合形式。媒體人吳子嘉爆料表示，是黃珊珊主動說要主導這個藍白談判，柯文哲答應了，並派出柯文哲競辦主任周榆修去踩煞車。

有網友15日在《董事長開講》網路直播節目中表示，有輿論認為，藍白是談假的，只是想把談判破裂的黑鍋扔給對方 。吳子嘉表示，他不同意這個觀點，柯文哲為何會發那麼大的火、用那麼得罪人的方式？他認為，柯文哲有別的招， 他要把談判的門關起來，是想要去變換一個對手，他認為跟侯友宜、金溥聰談，對他不利，所以他的主要目的就是，他想關談判的門，逼朱立倫談，但是他的方法錯了。

另外，有網友問到，柯文哲派黃珊珊去，是不是原本他並不想合？吳子嘉爆料一個內幕消息說，是黃珊珊主動說要主導這個藍白談判，柯文哲答應了，並派出柯文哲競辦主任周榆修去踩煞車、監軍，怕黃珊珊出包 ，所以黃珊珊會談當天非常平和。也就是民眾黨還是想合的。