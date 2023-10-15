許多餐廳有時候可能會遭到小偷光顧。一位老闆近日發現店裡遭竊，沒想到清查後發現，小偷在冰箱翻了將近10分鐘，最後決定偷走香腸跟整盒的日式胡麻醬，讓他相當傻眼，最後他也決定公開自製的胡麻醬作法，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，當天半夜有人專門跑到店裡的冰箱翻找，然後直接把他自製的日式胡麻醬整盒拿走，「這老兄翻了將近10分鐘，就拿了胡麻醬跟香腸…」。

原PO指出，他獨門的日式胡麻醬，材料包括芝麻醬1公斤、工研白醋1200cc、醬油550cc、糖1100g，做法是將白醋跟醬油混合後，慢慢加進芝麻醬裡和勻，「一定要分批慢慢加進去拌，不然絕對拌不開」，最後加糖打散就好；原PO坦言，雖然材料非常簡單，成本也很低，但真的相當好吃。

對此，許多網友紛紛回應，「你香腸的做法沒一起公佈還會有下次喔」、「芝麻醬沒說用的牌子也是還會有下一次喔」、「香腸的配方還沒公佈」、「你怎麼知道他不是為了香腸而來？所以香腸怎麼做？」。