現行修憲門檻非常困難，必須「雙四三」，也就是立委總額3/4（85位立委）出席，出席委員3/4（64位立委）同意，還要公民複決，大約965萬票同意始通過修憲案。前立委郭正亮披露，陳文茜有參與這個修憲，她後來還寫了一篇文章，說她終於讓台獨永遠不會成真！

現行立法院有113席立委，因此修憲流程必須有立委總額1/4提案，亦即29位立委連署，立委總額1/3加1人亦即39席組成修憲委員會進行審查。二讀、三讀必須有立委總額3/4亦即85位立委出席，出席委員3/4同意，亦即必須有64位立委同意，也就是「雙四三」。

最後公告半年後3個月內舉行複決投票，有效同意票須超過選舉人總額之半數，大約965萬票以上，始通過修憲案。

前立委郭正亮15日在《下班瀚你聊》指出，這難度非常高，陳文茜有參與這個修憲，她之後寫了一篇文章，說她終於讓台獨永遠不會成真！

郭正亮認為，根本不可能修憲，所以台獨也不可能了，因為台獨一定要修憲。而如果要降低修憲門檻，要通過也必須要「雙四三」！等於兩個大黨都要同意。

郭正亮披露，蔡英文第一任總統時他是立委，蔡英文說要修憲，立法院就成立修憲委員會，「我開過兩次會」，就這樣結束了，沒人要來！且改變領土案也是民進黨自己踩剎車。