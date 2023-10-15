前海軍少校艦長呂禮詩15日在臉書表示，他沒有繼續升遷，不是考不上海院，而是人生有比升官更重要的事！
呂禮詩提到，他上節目是為了傳遞正確的軍事知識；當然也曾翻車，所以盡量做好查證、以求不再說錯。
他認為，在意識型態掛帥的節目裡，選擇正確的說，或者笑而不答，絕不為了上節目的機會或選民意代表，把黑的說成白的，配合搞大內宣。
呂禮詩直言，原本不準備回應中正預校同學的批評，但在《新聞大白話》節目的邀請下，選擇在廣告時間讓將軍同學知道，他有多糟糕！
他最後強調，會就此打住不再回應！
前海軍少校艦長呂禮詩15日在臉書表示，他沒有繼續升遷，不是考不上海院，而是人生有比升官更重要的事！
呂禮詩提到，他上節目是為了傳遞正確的軍事知識；當然也曾翻車，所以盡量做好查證、以求不再說錯。
他認為，在意識型態掛帥的節目裡，選擇正確的說，或者笑而不答，絕不為了上節目的機會或選民意代表，把黑的說成白的，配合搞大內宣。
呂禮詩直言，原本不準備回應中正預校同學的批評，但在《新聞大白話》節目的邀請下，選擇在廣告時間讓將軍同學知道，他有多糟糕！
他最後強調，會就此打住不再回應！
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。