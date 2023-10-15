前海軍少校艦長呂禮詩15日在臉書表示，他沒有繼續升遷，不是考不上海院，而是人生有比升官更重要的事！

呂禮詩提到，他上節目是為了傳遞正確的軍事知識；當然也曾翻車，所以盡量做好查證、以求不再說錯。

他認為，在意識型態掛帥的節目裡，選擇正確的說，或者笑而不答，絕不為了上節目的機會或選民意代表，把黑的說成白的，配合搞大內宣。

呂禮詩直言，原本不準備回應中正預校同學的批評，但在《新聞大白話》節目的邀請下，選擇在廣告時間讓將軍同學知道，他有多糟糕！

他最後強調，會就此打住不再回應！

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