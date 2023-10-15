近年演藝圈有許多人離世，有些是因為年紀大了，有些是因為疾病，每次有訃聞出現都令人不勝唏噓；大陸演員趙明遠有著豐腴身材，曾在長壽劇《鄉村愛情13》頂替師父王小利扮演角色劉能，近日突傳出噩耗，家屬發出趙明遠訃告，透露他因突發性腦出血過世，享年42歲。

大陸本山傳媒的演員金燕突在微博發聲：「太突然了，鄉村愛13劉能的扮演者，趙明遠，一路走好，世事無常」，接著傳出疑似趙明遠的微信朋友圈截圖，發文者是趙明遠的妹妹，她用哥哥的帳號發布訃告表示：「我哥因急性腦出血搶救無效，永遠離開了我們。」送別時間於今日下午，地點在遼寧省，趙明遠的妹妹向大家喊話：「各位家人們用您的方式送別一下我的哥哥，願天堂沒有疾病痛苦，願來生我們再相識」，宣告所傳出的死亡消息屬實。

影集《鄉村愛情》的官方微博帳號也發布：「驚聞噩耗，我們失去了一位親愛的家人！逝者雖已矣，音容永長存！感謝趙明遠老師在《鄉村愛情13》中帶給我們的歡樂，我們永遠懷念您！一路走好，安息千古」，消息一出，許多網友紛紛感嘆：「這麼年輕天哪」、「一路走好」、「可惜了」、「天哪！太突然了吧？很遺憾以這種方式認識你」、「才42歲啊，惋惜！謝謝給我帶來好多歡樂！」、「體檢指標都正常嗎？就沒有一點徵兆？」。