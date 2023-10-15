2024總統大選，藍白合首場幕僚會議14日登場，國民黨、民眾黨在產生在野最強候選人方式上無共識，藍營拋開放式設投開票所的「開放式民主初選」，白營則盼採對比式民調。媒體人吳子嘉認為，民眾黨總統參選人柯文哲是在玩策略，他IQ157，也就是說，柯文哲若沒搞「藍白合」，他的簽書會會有人報導嗎？另外，吳子嘉被問到誰來領導國家比較好？他回應說，能團結台灣老百姓的人。

網友15日在《董事長開講》網路直播節目中問到，誰來領導國家比較好？吳子嘉回應表示，我們國家是個危邦，台灣只有一個問題，誰能團結台灣老百姓的人，那個人就是最好的。他也感慨說，目前全世界搞民粹主義的，很悲哀，一點機會都沒有；而我們台灣則持續在沉淪中，看不到有一個未來。

另外，針對藍白合，吳子嘉認為，柯文哲在玩策略，他IQ157，也就是說，柯文哲若沒搞「藍白合」，他的簽書會會有人報導嗎？他搞「藍白合」，每天新聞就會追著他跑，賺到了。

吳子嘉接著表示，柯文哲如果沒有「藍白合」，根本沒有新聞。不過，他認為，柯文哲還是有實力的，如果他真的拿到10個立委席次，還搭擋國民黨當了副總統，也會是實力派的副總統。