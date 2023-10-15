AI（人工智慧）被視為未來重要發展趨勢，台灣AI概念股也吸引外資暫拋地緣政治問題，在今年上半年大舉搶進。不過根據英國傳媒機構Tortoise Media公布的2023年全球AI指數排名，在全球62個國家中，美國與中國大陸分居第1與第2，新加坡排名第3，南韓排名第6，日本排名第12，台灣則排名第26。

Tortoise Media使用投資、創新和實踐3項指標來確定各國在AI發展方面的排名。自2020年公布AI指數榜以來，美中始終穩居前2名。

Tortoise Media指出，拜ChatGPT成功推出之賜，全球生成式AI開發激增，而亞洲國家在榜單中的表現較為亮眼。人口與經濟規模相對較小的新加坡、以色列與瑞士能夠搶進前10名，也反映出這些國家在AI能力方面，用有的「強度」不輸歐美大國。

拿下第6名的南韓顯然不甘心止步於此。據南韓《亞洲日報》日前報導，南韓經紀人協會根據Tortoise Media的這份調查資料，公布了「南韓AI產業的改善及完善方案」，指出南韓在AI領域擁有全球第3多的專利，僅次於美國和大陸，但在企業數量與投資規模方面遠不如其他國家，AI相關上市公司僅有6家，遠遠落後於美國的172家、大陸的161家、日本的26家與台灣的9家，因此呼籲南韓政府鬆綁監管力道，以刺激民間投資潛力。