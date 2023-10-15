每個人的理想對象都不同，有人會以身高作為擇友條件，一名男網友因為身高不到170公分，只能想方設法讓自己看起來高一點，也很擔憂太矮會找不到對象，直呼自己「矮到每天焦慮」，不少人都認為展現魅力的方法很多，不用因為身高過於自卑。

一名男網友在Dcard發文表示，現今台灣男生身高沒有175公分就算矮，至少要170公分才會被看成正常男性，但自己身高只有165公分，為了看起來有170公分，出門會穿增高鞋，穿到腳底痠、膝蓋痛，自己也喜歡比較高的女生，雖然其他條件不差，但光是身高這關，自己就很難自信起來。

貼文引起討論，「你的問題不是身高，是自卑」、「我覺得你的問題是自卑欸，就算身高更高也會有其他讓你自卑的事情出現」、「矮不是一切，自信真的很重要，沒有女生會喜歡畏畏縮縮的男生」、「有認識一個165男性，他很會社交，女友換了好幾任，所以談吐自信、幽默風趣也很吃得開」、「我是長太高焦慮，長到190，每次都太引人注目，很煩」。

也有不少女網友留言打氣，「dcard生態165悲劇，現實生活大家還是看個性、觀念，終會有能接受你的女生，不要焦慮啦」、「其實長相中上、個性好、氣質好，就會有人喜歡你了，只是你還沒遇到而已」、「世界上人這麼多，一定有很在乎身高的人，反之也有不在乎的啊，我170，男友165，對我來說內涵比較重要」、「真的是這樣，別想太多，我男同事的女友也比他高呀」。