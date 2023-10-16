2024藍白合「黃金」會前會，民眾黨堅持比民調，國民黨提出比照國外的「民主初選」方式，產生在野最強候選人。前立委郭正亮表示，如果藍白合整合民調，萬一民眾黨總統參選人柯文哲勝出，最好的副總統人選，,是前高雄市長韓國瑜。

郭正亮15日在《下班瀚你聊》節目中表示，柯文哲副手本來的意思是要找女生，那他可能就要背離他原來的想法。如果說整合民調，然後柯文哲勝出，柯文哲最好的副總統人選，真的是韓國瑜。那韓國瑜會答應嗎？郭正亮表示，如果已經是整合了，就是符合國民黨程序了。到時柯文哲一定會公布很多，而且韓國瑜有深藍的票，柯文哲則不容易爭取到深藍票，這個互補性非常高。

郭正亮接著點出，其他女性的副手，互補性沒有那麼高，而且相當弱。因為盧秀燕不可能來當副手，若是盧秀燕當然有一定的互補效果，不過，韓國瑜是最有互補性。柯P也不會虧待韓國瑜，一定會讓他有一點權力，因為這兩個人真的有相當的交情，而且柯P提拔過他。