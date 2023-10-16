以男團AcQUA源少年出道的黃莑茗，22歲的他是隊內年紀最年長，但在團體中卻是扮演著「團欺」、可愛擔當，不過在日前推出的首支個人單曲當中，卻展現出與過往較為不同的面貌，在此次單曲製作上幾乎參與全部過程，歌曲則是特別邀請大學同學派偉俊製作，「希望能夠讓粉絲看到我更多的面貌。」作為團體出道後，久違的自己跑宣傳活動的他，卻毫無怯場反倒是很放得開，他透露剛結束《原子少年》後就曾自己出席工作場合，所以不會緊張，「但如果和團員一起工作的話，就可以在當天狀況不好的時候互相幫忙，這就是團體的好處。」

AcQUA源少年隊長黃莑茗日前推出首支個人單曲〈All Night〉。（石智中攝、服裝／Armani Exchange）

不過身為隊內首位出單曲的他，他坦言在創作過程中也與隊內「勾心鬥角」一番，對團員保密到家直至demo完成後，才讓他們一起欣賞，他雖有點忘記團員的第一反應，但評價都很好甚至有人質疑修音，讓他有些無奈的笑說「可能是在隊裡面待太久，他們都忘記我是主唱。」不愧是團欺擔當，但簡單一句話也可以發現他們的好感情。

AX Armani Exchange「WHY NOT BLUE系列」白色塗鴉T恤，9180元。（Armani Exchange提供／林欣儀台北傳真）

AX Armani Exchange酒紅色衛衣，9680元。（Armani Exchange提供／林欣儀台北傳真）

.AX Armani Exchange「WHY NOT BLUE系列」深藍色塗鴉長版外套，3萬480元。（Armani Exchange提供／林欣儀台北傳真）

AX Armani Exchange深藍色毛領丹寧外套，1萬5780元。（Armani Exchange提供／林欣儀台北傳真）

AX Armani Exchange黑白休閒鞋，1萬2280元。（Armani Exchange提供／林欣儀台北傳真）

在新單曲之中他一甩「團欺角色」，將原先略帶略稚氣的氣質收起，反倒以較為成熟浪漫的風格唱出夜晚的故事，他直言自己是個夜貓，自己聽歌、沉澱時都喜歡在半夜聽歌，因此特別希望能夠透過這首歌帶領粉絲一起進入他的夜貓世界，在這次的單曲當中他幾乎參與近八成的製作過程。「我覺得構想、寫歌、創作的時候，是和自己和解的過程，可以療癒我的心情。」過去他大多會以身旁人的心情去帶入，但透過這次的單曲更加貼近自己，也順帶調整自己過往的心態。

除了歌曲的創作，在本次的單曲造型上他也增加更多自己的想法。「我一直以來就比較喜歡有點華麗，走秀感的服飾。」自知自己的外形優勢，他坦言「我不是個街頭出生的孩子，學院風比較會像我私下穿衣的感覺。如此次則以Armani Exchange的棒球外套搭配連帽上衣的風格就是他的私服風格，但近期他也開始嘗試更多風格、單品，例如近期他十分喜愛以耳環這種小配件來豐富自己的穿搭。