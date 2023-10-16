樹海深擁，雙塔輝煌，千坪綠地入眼簾，品嚐晨曦芬多精，「亞昕森中央」位於新莊副都心蛋黃區，毗鄰4800坪濕地公園風光旖旎，成為地段唯一享有價格優勢的絕版產品。現場專案表示，產品珍稀，主推28坪2房與40坪3房格局，戶戶邊間沒有西曬，坐擁450坪中庭花園，物件所剩不多，吸引地緣客絕版珍藏。

「我們是地段唯一、享受價格優勢的最後珍藏產品，許多地緣客把握最後入主機會。」現場專案說明，副都心面積僅100公頃，可開發土地稀有，位於副都心正中央並坐擁前後公園、花園雙綠海的「亞昕森中央」，目前現場主推40坪3房及28坪2房。賞屋者超過50%是新莊地緣客，產品優質深受當地認同；且戶戶邊間，皆面向中庭花園享有50米棟距，雙面通風好採光，沒有西曬困擾，對於有經驗的換屋族群來說相當吸睛。

他說，產品上可以滿足客變的高度需求為其一大優勢，可打造成3+1房的彈性空間，從玄關到窗戶縱深最長10米，加上挑高3米45舒適樓高，能輕易將通透空間打造成個人辦公室、閱讀室等；靠窗的空間也有多種改造用途，像是放置書桌、茶几，或改造成小朋友的遊戲區等。亞昕追求合理結構，為住戶設想周到，1種住宅有2處可以機能改造，為屋主量身打造居住空間。

副都心面積僅100公頃土地稀有，「亞昕森中央」位於副都心正中央並坐擁前後公園，主推40坪3房及28坪2房。賞屋者超過50%是新莊地緣客，產品優質深受當地認同。圖片為周邊機能圖。(圖:亞昕提供)

「商業聚落效應將會撐起房價。」他表示，台灣以中小企業撐起主流營收，當部門擴編與成長後，舊有設備汰舊換新造成公司轉移極大需求，目前台北核心飽和的現象造成軸線翻轉，政府佈局新莊副都心比照信義區的「副都心計畫2.0」，區域內已成型的重大建設如國家電影中心、機場捷運線、新莊聯合辦公大樓、凱悅嘉軒酒店、i-Tower雲端科技大樓加上宏匯廣場等加持，使地段及交通強勢的新莊副都心更具補漲潛力，相比周邊塭仔圳而言，有著無可比擬的核心生活圈優勢。

目前台北核心飽和的現象造成軸線翻轉，政府佈局新莊副都心比照信義區的「副都心計畫2.0」，區域內已成型的重大建規模浩繁，有著無可比擬的核心生活圈優勢。圖片為3D渲染外觀圖。(圖:亞昕提供)

「亞昕森中央」除了符合剛性自住的需求，更在附近軌道經濟、商業區、生活機能與建設發展的加持下成為代表性地標。現場專案表示，產品已經幾近完銷，目前所剩戶數不多。2025年第4季完工交屋。

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