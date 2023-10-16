前少將旅長、現桃園市議員于北辰13日在直播時直言，他對於能做出海鯤艦非常佩服，而有海軍退伍軍官，不管是少校上校，如此看不起自己軍種袍澤，他實在是無法理解。他還嗆，「如果你這麼厲害，你就不會退伍了；如果你這麼厲害，你就不會只幹到少校；如果你這麼厲害，你就不會連海軍學院都考不上；如果你這麼厲害，你就不會連中校艦長都做不到，只做到少校艦長」。對此，前海軍艦長呂禮詩15日則回應「公道自在人心」，而兩人之間在軍事專業知識中的交火也不只這一次，《中時新聞網》就整理出兩人在軍事知識上的辯論，讓讀者一次看懂。

細數兩人之間在軍事議題中的激烈討論如下：

1、中國大陸航母啟動要燒開水48小時

在今年有港媒提到中國大陸航母啟動需48小時，原因是要把60噸的水加熱成蒸汽方可啟動蒸汽渦輪機，因此遼寧艦、山東艦、福建艦等航母需要2天的準備時間。當時于北辰表示，這不是現代化海軍，因為所有海軍入港，沒有人停車，引擎一直在運轉。

而呂禮詩當時指出，遼寧艦是蒸汽渦輪推進系統，但也不要把核動力講的跟天一樣高，核動力航母和潛艦一樣也是燒開水，只是燒開水的方式不太一樣！對于北辰的說法，呂禮詩也驚訝表示，「我們以前進港就把引擎關掉，是錯了嗎？」呂禮詩披露，台灣基隆級艦、成功級艦是使用「燃氣渦輪」，所以啟動很快、加速也很快，但台灣也有使用「蒸汽渦輪」，例如濟陽級艦。

呂禮詩表示，基隆港和蘇澳港都有「鍋爐車」，因為濟陽級艦靠港時，蒸汽渦輪要休息，如果像少將市議員說的都不停車，要值「航行更」，4小時一更，不累死人？且鍋爐不用保養嗎？不用清污垢嗎？當然要清啊！所以直接接岸上鍋爐車，因此濟陽級艦靠岸時，可以熄爐。

至於大陸航母，呂禮詩分析，大陸有兩個基地，分別在青島和三亞。碼頭上有一間小房子，也是在燒開水以提供「岸汽」，讓航母好好地維修鍋爐、蒸汽渦輪，人員好好休息。但真的要燒48小時嗎？那是進乾塢，要卸油、卸水、卸彈，才能進塢，才真正不使用鍋爐，其他時候，可只點一個鍋爐。而遼寧艦有8個爐，點一個爐即可，如果緊急要出港，就用單一爐加熱出港，不是48小時，大家不要以訛傳訛。

2、于北辰辨「火控」和「射控」又被前艦長糾正

對於今年于北辰稱「火控」是中國大陸的名詞，中華民國和美軍叫做「射控」，呂禮詩指出，「我的同學于北辰」，他其實真的不知道，海軍之前的講法還真的是火控，英文都一樣；翻譯名詞基本上「信雅達」，能夠符合本質即可，大家不要挑剔。

3、于北辰曾喊「飛彈攔截率210%」

去年于北辰在上節目稱，目前台灣的天弓飛彈每發攔截率大約是70%，若一次發射3發，「攔截率可達到210%」。對此呂禮詩今年5月12日在《觀點—世界一把抓》網路直播節目中提到，于北辰曾經說1顆飛彈命中率是70％，3顆飛彈命中率是210％，「我在海軍官校教飛彈原理、偵蒐系統，看到這種算法，實在覺得很無言！」

4、于北辰稱中國大陸航母「福建艦」在船身甲板處疑似出現一道「大裂痕」

于北辰在今年6月時在政論節目中表示，根據美國曝光的衛星照片圖表示，大陸航母「福建艦」船身甲板上疑似是裂開一道「大裂痕」，甚至更說「還沒出海就裂了」，不過美國智庫戰略國際研究中心（CSIS）卻對此說明指出，那是「液體痕跡」，也就是水痕。

而呂禮詩之前也曾指出，福建艦飛行甲板鋸齒狀的痕跡是水漬。根據美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）分析表示，只是液體。呂禮詩對此表示，自己是對的，就是水漬；而認知戰居然弄到老美智庫出面幫共軍澄清。

5、于北辰指東西漢「相互對立」恰似兩岸關係、「包青天鍘龐統」

在2021年時，于北辰在政論節目中表示，東漢、西漢互相指責對方「篡漢」、「偽政權」，甚至就連東西晉、南北宋也是一樣，都認為自己才是正統，如同現在的台灣及中國大陸。而今年8月于北辰在政論節目中評論高虹安案表示：「包青天為什麼收視率高？就是王子犯法與庶民同罪」，還提到「鍘龐統」，再度引來一陣張飛打岳飛的熱議。

而這也讓呂禮詩在今年不只一次表示，「竟然有人說東漢跟西漢兩個都尋求跟對方統一，現在又說包青天鍘龐統，這是不同朝代，張飛打岳飛的故事，這到底是什麼樣的狀態？」

6、于北辰開嗆「如果你這麼厲害，就不會只幹到少校艦長」

于北辰13日在直播時指出，他對於海鯤艦原型艦創造出來，非常佩服。但對於海軍退伍軍官，不管是少校上校，如此看不起自己軍種袍澤，他實在是無法理解。甚至更直言「如果你這麼厲害，你就不會退伍了；如果你這麼厲害，你就不會只幹到少校；如果你這麼厲害，你就不會連海軍學院都考不上；如果你這麼厲害，你就不會連中校艦長都做不到，只做到少校艦長」。

對此，呂禮詩則在15日強調，「自己不論是上什麼節目，都準備非常多的資料，因為我們要傳遞的是專業」，呂禮詩更說，「可是有人要講口業，對不起那他就去造口業就好了，我們不用跟他打對台，事實上公道自在人心」，呂禮詩最後更說，「上節目、上通告要來討論，要傳遞的是正能量和知識，不是講口業，更何況你是陸軍官校畢業的，貴為少將還這樣的沒知識，讓對岸笑話，你好意思嗎？」