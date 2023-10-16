星座專家唐綺陽分析10/16-10/22本周運勢，水星將進天蠍，金融的動盪，感受到通貨膨脹的影響，個人對於財務狀況有感，思考理財規畫的布局。日水在天秤衝刺，大眾討論合作與婚姻相關話題，國際間的外交狀況備受矚目。日土入相120度，受害者受到關注，在法律上有爭取公平、採取行動的機會，關心結盟中被犧牲的弱勢族群。
星象影響：水星將進天蠍、日水在天秤衝刺、日土入相120度
12星座個別運勢：
【累的：獅子、處女、天蠍、射手】
獅子：躊躇不前影響工作進度，感情待在自我舒適圈
處女：事業當心人紅是非多，感情要注意控制電力
天蠍：問題交給頭腦清楚者去判斷，戀愛避免被情勒
射手：注意健康狀況及慎防小人，感情當心三角問題
【穩的：牡羊、雙子、水瓶、雙魚】
牡羊：不求完美從善如流，因桃花而反思自我身價
雙子：面對機會猶豫不決，感情可考慮職場戀情
水瓶：業務量多埋頭趕進度，對另一半服務到位
雙魚：當心失控狀況導致勞累，愛情上需恢復理智
【讚的：金牛、巨蟹、天秤、摩羯】
金牛：與親朋好友相處愉快，情感交流順暢相處愉快
巨蟹：與海外有緣出差機會高，被異國文化對象吸引
天秤：合作交友展現魅力，桃花多需顧及伴侶的想法
摩羯：個性好相處提高成功率，展現可愛增加魅力值
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