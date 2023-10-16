星座專家唐綺陽分析10/16-10/22本周運勢，水星將進天蠍，金融的動盪，感受到通貨膨脹的影響，個人對於財務狀況有感，思考理財規畫的布局。日水在天秤衝刺，大眾討論合作與婚姻相關話題，國際間的外交狀況備受矚目。日土入相120度，受害者受到關注，在法律上有爭取公平、採取行動的機會，關心結盟中被犧牲的弱勢族群。

星象影響：水星將進天蠍、日水在天秤衝刺、日土入相120度

12星座個別運勢：

【累的：獅子、處女、天蠍、射手】

獅子：躊躇不前影響工作進度，感情待在自我舒適圈

處女：事業當心人紅是非多，感情要注意控制電力

天蠍：問題交給頭腦清楚者去判斷，戀愛避免被情勒

射手：注意健康狀況及慎防小人，感情當心三角問題

【穩的：牡羊、雙子、水瓶、雙魚】

牡羊：不求完美從善如流，因桃花而反思自我身價

雙子：面對機會猶豫不決，感情可考慮職場戀情

水瓶：業務量多埋頭趕進度，對另一半服務到位

雙魚：當心失控狀況導致勞累，愛情上需恢復理智

【讚的：金牛、巨蟹、天秤、摩羯】

金牛：與親朋好友相處愉快，情感交流順暢相處愉快

巨蟹：與海外有緣出差機會高，被異國文化對象吸引

天秤：合作交友展現魅力，桃花多需顧及伴侶的想法

摩羯：個性好相處提高成功率，展現可愛增加魅力值