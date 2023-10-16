巴勒斯坦激進組織哈瑪斯7日向以色列發動大規模火箭彈襲擊，因此美國國防部日前下令，讓美國的核子動力航空母艦福特號（USS Gerald R. Ford）打擊群航向東地中海，做好協助以色列的準備。而近日五角大廈宣布，目前正出動第2艘航母「艾森豪」號（USS Dwight D. Eisenhower，CVN 69）打擊群前往東地中海。對此，前海軍艦長呂禮詩15日就表示「其實以色列真正最擔心的，也是美國航空母艦打擊群為什麼要去的原因，其實是跟伊朗有關，因為只有伊朗有真正打擊的能力，而且這個打擊能力是彈道飛彈」，引發討論。

呂禮詩15日在政論節目《新聞大白話》中表示，「其實不需要，而且福特號加速速度很快，10月8日的時候，它還在科西嘉島這邊，10月10日就已經到了加薩走廊以西的地中海，它實際上的艦載機、空中預警機的範圍，全部涵蓋整個中東，包含埃及、敘利亞、約旦等這些國家」。呂禮詩更說，「也就是現在只要做出對於不利於以色列行動的，美軍都會提早偵知，也會在第一時間通知以色列」。

呂禮詩也提到，「其實以色列真正最擔心的，也是美國航空母艦打擊群為什麼要去的原因，其實是跟伊朗有關，因為只有伊朗有真正打擊的能力，而且這個打擊能力是彈道飛彈，所以我們看到說以色列為什麼有這麼完整的多層飛彈防禦系統？他真正的目的就是在防衛從伊朗過來的彈道飛彈」。