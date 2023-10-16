藍白合會前會於14日首次登場，雙方對於產生在野最強候選人方式沒共識，民眾黨總統參選人柯文哲酸，侯友宜的競辦執行長金溥聰故意提出一個很難執行的「開放式民主初選」，看起來沒有合作的打算。對此，前立委郭正亮15日就表示，「朱立倫現在應該要開放柯文哲幫國民黨的立委站台，不然你國民黨的立委真的會很麻煩，因為民眾黨的票你到時候不一定投得出來，如果11月20日真的是分開登記，沒有整合成一組，那民眾黨的票為什麼要投給你國民黨的立委？」

郭正亮15日在政論節目《下班瀚你聊》中表示，「朱立倫現在應該要開放柯文哲幫國民黨的立委站台，不然你國民黨的立委真的會很麻煩，因為民眾黨的票你到時候不一定投得出來，如果11月20日真的是分開登記，沒有整合成一組，那民眾黨的票為什麼要投給你國民黨的立委？」

郭正亮也提到，「而且如果是輸贏5％那種，民眾黨的票就非常關鍵，我認為大概會影響10席，因為民眾黨的人不一定要投給你國民黨的候選人」，郭正亮最後也說，「如果不是在一個大的合作的號召下，其實民眾黨的選民有一些還不喜歡國民黨，所以你要叫人家投給你，當然就是要有一個很大的合作主流在，所以朱立倫就這一點都不願意，到底是在想什麼？」