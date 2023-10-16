嘉義一名謝姓男子不滿汪姓大媳婦，去年（111年）年初要求他的乾女兒搬離住處，因而心生不滿，甚至認為媳婦也要把他趕出去，加上原本登記在大兒子名下的房子，他想改登記為3名兒子共有，也認定是汪女從中阻撓。

今年（112年）4月21日上午9時許，汪女到住家1樓客廳祭拜神明及祖先時，謝男竟抽出西瓜刀，揮砍汪女後頸立刻鮮血直流，汪女驚恐想要逃離，謝男追趕並劈砍汪女額頭，滿身是血的汪女及時逃出客廳。

謝男繼續追殺時，西瓜刀掉落在屋外地上，汪女見狀，立即撿起並丟到住家馬路對面草叢，謝男眼見無法追上，返回客廳拿出1把生魚片刀並將大門關上，並對趕抵現場的員警嗆聲：「不准進來，否則我要自殺！」

現場僵持近1小時後，謝男2兒子從隔壁鄰宅2樓進入家裡，趁隙搶下謝男手上的生魚片刀，警方隨即入內逮捕謝男並依法送辦。

法院審理，謝男辯稱：大媳婦不同意將房子過戶成3個兄弟共有，還威脅如果過戶，就要跟大兒子離婚，還要把我趕出去，我才會一時氣不過，拿西瓜刀砍她。我只是隨便亂揮，不知道砍到哪裡，也沒力氣可下手那麼重，只想要嚇嚇她，沒有想要讓她死。

汪女則向法官表示，我與丈夫結婚之前，該住處就由婆婆徵得我先生他們兄弟同意後，登記在先生名下，從沒聽說過要改登記3兄弟共有，也更沒反對房子過戶。

之前公公有讓乾女兒來住1年多，但她把家裡弄的很髒亂，我因而唸了她，所以我公公不太高興，且有陌生女子入住，外人會講一些閒言閒語，令人聽了不舒服，所以我要求那個女生搬出去。

一開始對方也不願意，後來111年年初確定要搬出去，我要她把鑰匙留下來，就在那一天，我公公就大聲罵我「你不要給我住喔」、「妳也要把我趕出去是不是」。

法官審酌，謝男與汪女是直系姻親關係，僅因不滿汪女要求其乾女兒搬離，且認為汪女對家中財產處分事宜有所干涉，還想將他趕出家門，基於殺人之不確定故意，持西瓜刀朝後頸及頭部各揮砍1刀，所幸汪女及時逃離才未致死亡。

謝男羈押期間，多次因病經監所送醫急診，法院審理時，須由法警用輪椅推入法庭，還曾當庭尿失禁情，足見案發後，健康狀況惡化，處境堪虞。日前依犯殺人未遂罪，處有期徒刑3年。可上訴。

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