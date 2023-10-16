韓國瑜14日滿面笑容現身侯友宜板橋造勢現場，民眾高聲歡呼，韓笑稱，請把對他的愛，轉到侯友宜身上！而近日就有一份最新的民調指出，對於韓國瑜這樣說，民眾是否願意買單？沒想到有27％的網友認為「韓國瑜挺誰，就挺誰，全力支持侯友宜」，不過也有43％的網友認為「全力支持柯文哲，因為他最有機會戰勝賴清德」，引發討論。

YouTube頻道《2024期盼柯韓配》15日對於「韓國瑜說：『請把您們對我的愛，全轉移到侯友宜身上！』請問您們要聽韓國瑜的話嗎！買單嗎？」進行網路民調，截至15日晚間23時止，已有3萬人參與投票，有27％的網友認為「韓國瑜挺誰，就挺誰，全力支持侯友宜」、有6％的網友認為「我是中間選民，不挺侯友宜，我又不是國民黨員」、有21％的網友認為「這不是愛不愛的問題，不能瞎挺阿，侯友宜無法勝任總統位置啦」、有43％的網友認為「全力支持柯文哲，因為他最有機會戰勝賴清德」、有2％的網友認為「對政治沒興趣，棄投」。

而參與該份民調投票的網友紛紛表示，「真的不要瞎挺，這個人要贏得選戰之外，還要能夠勝任總統，不管台灣未來是統還是獨，除了穩定台海局勢，最重要首先要救台灣經濟，搞好國內發展，不要在原地踏步下去，不要貪污、不要酬庸，不要亂花人民納稅錢」、「就看最後藍白如何！再做決定，唯一支持下架貪污腐敗民進黨」、「韓國瑜答應替侯站台拉抬聲勢，是做完國民黨員應盡的責任，接著侯勢必要答應韓的要求，答應跟柯做辯論和民調，完成藍白合和政黨輪替的歷史使命」。