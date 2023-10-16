以色列準備對加薩走廊發動地面攻勢之際，美國國務卿布林肯在中東進行穿梭外交，防止衝突擴大。美國官員表示，他明天將會再度前往以色列。以色列則宣布已對加薩南部恢復供水。

以色列矢言殲滅巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團（Hamas），以報復哈瑪斯戰士7日突襲。布林肯（Antony Blinken）12日抵以色列，然後又走訪6個阿拉伯國家。目前在開羅的他可望與埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）進行會談。

華府對於以色列和哈瑪斯的戰鬥恐擴大到區域內其他國家日益憂心，並且警告伊朗不可插手。布林肯尋求與阿拉伯盟友，以及對德黑蘭具影響力的中國，合作遏制衝突擴大。

不過伊朗已經警告，如果以色列不停止轟炸加薩走廊（Gaza Strip），將會造成「影響深遠的後果」。

就在以色列軍方示意一觸即發的地面攻勢將聚焦加薩市（Gaza City），警告加薩走廊北部約110萬居民應該趕快向南逃亡後，以色列能源部長卡茲（Israel Katz）今天宣布，已經對加薩走廊南部恢復供水。

卡茲在聲明中說：「這將會促使平民前往（加薩走廊）南部。」以色列一週前對這塊巴勒斯坦飛地停止供水，作為「全面圍困」加薩的一環。

他表示，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）與美國總統拜登談話之後作成這項決定。

加薩南部巴尼蘇海拉村（Beni Suheila）行政當局稍後證實已獲恢復供水。（譯者：何宏儒）1121016