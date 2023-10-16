以色列軍方今天證實，自從哈瑪斯集團上週發動歷來最致命攻擊以來，有155人遭挾為人質。加薩當局表示，戰鬥爆發以來，有2670位巴勒斯坦人喪生、9600人受傷。

法新社報導，以軍之前證實的人質總數為126人。不過以色列國防軍（Israel Defense Forces）發言人哈加里（Daniel Hagari）今天表示，當局已經聯繫「155名人質」的家屬。

美聯社報導，加薩衛生部今天表示，自從戰鬥爆發以來，有2670位巴勒斯坦人喪生、9600人受傷。罹難人數超過2014年為期6週的戰爭，成為至今5場加薩戰爭中，巴勒斯坦人死亡總數最高的一次。

巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團（Hamas）7日突襲則造成超過1400名以色列人死亡，其中大部分是平民。這是自從1973年以色列和埃及、敘利亞的衝突以來，造成最多以色列人死亡的戰爭。

加薩走廊（Gaza Strip）近1/4居民的約50萬人目前在聯合國的學校和其他設施避難，而當地水源供給越來越少。聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署通訊主任圖瑪（Juliette Touma）說：「加薩日漸乾涸。」

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署今天表示，衝突首週已經有約100萬巴勒斯坦人流離失所。

圖瑪說：「民眾繼續離開家園，數字很可能攀升。」聯合國救濟工作署（UNRWA）負責巴勒斯坦難民的總監拉扎里尼（Philippe Lazzarini）以「空前人類災難」形容當地情勢。

與此同時，以色列已經徵召約36萬名後備軍人，部隊和戰車持續在加薩邊境集結。以方官員沒有提出發起地面攻勢的時間表。（譯者：何宏儒）1121016