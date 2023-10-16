美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）貼出在以色列避難所躲避空襲的照片。（圖取自Chuck Schumer推特）

哈瑪斯自10月7日對以色列南部展開死亡攻擊以來，已造成雙方至少3600人喪命，聯合國估計加薩走廊有100萬人流離失所，美國近日派出代表團出訪以色列表達支持。美國參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）15日表示，美國代表團待在特拉維夫期間，突然遭哈瑪斯火箭彈空襲，導致他們被迫逃到避難所。

While in Tel Aviv today, our delegation was rushed to a shelter to wait out rockets sent by Hamas. It shows you what Israelis have to go through. We must provide Israel with the support required to defend itself. pic.twitter.com/wS3kq6xFVJ — Chuck Schumer (@SenSchumer) October 15, 2023

以色列空襲鎖定加薩走廊境內哈瑪斯領袖、武裝分子及其藏身處，迄今導致當地至少3600人死亡。聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署表示，以巴爆發衝突後首週，估計加薩走廊有100萬人流離失所。

美國總統拜登與以色列總理內塔尼亞胡通話，重申美國在哈馬斯襲擊事件後「支持以色列」。美國務卿布林肯說，美國對以色列的支持永遠不會動搖，他將哈瑪斯的罪行，比喻為伊斯蘭國。

美國參議院多數黨領袖舒默15日在推特貼出，他與代表團成員撤退到特拉維夫避難所的照片。貼文中提到，「今天在特拉維夫，美國代表團被緊急送往避難所，躲避哈瑪斯火箭彈的空襲，它（照片）展示了以色列人必須經歷的事情，我們必須向以色列提供自衛所需的支持」。