美國24歲女子漢娜（Hannah Heck），19歲放棄大學學業成為空服員，如今任職西南航空（Southwest Airlines），常駐內華達州拉斯維加斯市的哈里瑞德國際機場（Harry Reid International Airport）的她，成為72歲奶奶辛西亞（Cynthia Heck）的同事，祖孫倆偶爾還會服務同架班機，要好的感情也讓乘客非常羨慕。

根據《CNN》報導，漢娜從小就很敬佩從事航空業，搭機四處飛行的奶奶，也很喜歡聆聽對方分享工作的事。在她就讀小學二年級的時候，還曾邀請身穿西南航空公司空姐制服的奶奶來到學校演講，「奶奶的到來讓我感到非常自豪，班上的每個同學都對我的空服員奶奶充滿敬佩。」

儘管漢娜深知，奶奶不得不在逢年過節上班，因此多次錯過家庭聚會，但她仍在19歲那年決定棄大學學業，追隨對方的步伐成為一名空服員，「高中畢業之後，我不知道自己想做什麽，但我想去旅行，我想做我奶奶做的事情。」

漢娜先是進入梅薩航空（Mesa Airlines），之後如願獲得西南航空錄取，也讓包括奶奶在內的家人十分樂見，她能成為家中首位延續奶奶行業的後輩，後來祖孫倆一起常駐哈里瑞德國際機場，也讓漢娜非常激動，希望能與奶奶服務同架班機。

直到2022年，漢娜順利通過西南航空的空服員考試，當時奶奶也有出席典禮儀式，祝賀孫女即將獨當一面，甚至為了成為孫女首飛班機的同事，不惜破例回到揮別已久的長途航班。漢娜表示，當時看到奶奶正在機艙廣播，簡直不敢相信所見景象，「我們有說有笑，度過了一段美好時光。」

辛西亞和漢娜2022年同為多趟航班的機組人員，而在祖孫倆二度合作期間，還於機上透過互相調侃的方式，告知旅客行前注意事項，順道宣布彼此的血緣關系。意外的是，一名乘客事後送給她們一張星巴克禮券，還有乘客告訴辛西亞，他對她們的故事為之動容，更有許多人提到，他們成年之後一直未能抽空陪伴祖父母，因此看到辛西亞能和漢娜待在一起，真的非常感動。

另一方面，今年72歲的辛西亞，已在西南航空公司擔任空服員近20年，當初是在報紙看到招聘廣告，從事3年地勤人員才又轉到機上工作，過往也曾從事其他行業，但在兒時的漢娜心中，也只知道她的奶奶就是一名周遊世界的空服員。

如今既為長輩，也是同事的辛西亞，時常告訴孫女從事這份工作的見解，「我們一直在飛行，所以對我們來說，一切都很簡單、容易，但妳必須幫助他人，他們若有問題，妳得展現體恤的心。」

漢娜表示，奶奶還將這個智慧帶到生活的各個層面，「這是奶奶教會我的一件事，她是那麽富有同情心，那麽樂於助人，就在工作和工作之外的領域，我都能感受得到，她真的有著一顆善良的心。」漢娜也很感謝奶奶帶來的饋贈，「讓我覺得一切都會好起來，因為我有奶奶，若沒有她就沒有現在的我，在我從小就支持著我。」

「我知道很多人都沒有這樣的經歷，我也明白奶奶不會永遠飛行下去。所以我對擁有的一切心存感激，因為我知道，我們能夠一起飛行已是非常特別的事。」辛西婭不得不承認的是，職業生涯已經接近尾聲，儘管目前不願退休，反之漢娜的空服員之旅才剛開始，她也強調，無論奶奶準備何時退休，都很希望參加對方最後一次的飛行，屆時希望父親、哥哥、爺爺也能加入這個行列，「那會非常特別，但我不願去想這件事。因為在我的腦中，奶奶將會永遠翱翔天際。」

漢娜（右）與奶奶（左）。（圖／翻攝自社群平台X）

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