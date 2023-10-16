一名女網友表示，弟媳自從迷上線上遊戲，就對孩子越來越沒耐心，甚至表明根本不愛另外一半，是因男方很會賺錢才會結婚，後來還去香港找小王，又在得知丈夫後準備離婚之後，開始反控男方的不是，讓女網友非常心疼弟弟的遭遇，忍不住為他打抱不平，「難道我們就活該被欺負嗎？」

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，弟媳在上一段婚姻生下2個孩子，但因夫家存在暴力傾向決定離婚，目前才跟弟弟結婚不到2年，孩子也才1歲半，「我們的想法也只是（弟媳）苦命女人，還讓我弟對她好點，畢竟我們的原生家庭也是家暴家庭，所以基本家事都是我弟在做，小孩夜奶那些也都是我弟（負責），薪水都是上繳，家裡從沒讓我弟媳去負擔什麼。」

原PO表示，弟媳今年年中沉迷線上遊戲，「玩到跟人線上公婆的叫，對待小孩的耐心也越來越少。」起初家人以為，弟媳獨自在家照顧孩子，有點情緒也很正常，既然遇到相處得來的朋友，就也不必過多干涉，怎料弟媳越發誇張，表明根本不愛另外一半，是因丈夫很會賺錢才會跟他結婚。

不僅如此，弟媳甚至去香港找小王，等到回台才對家人攤牌，現在一心都在小王身上，也與丈夫分居，還想拜託丈夫資助學習一技之長。原PO表示，即便弟弟知道弟媳的踰矩行徑，看在原生家庭不太圓滿的份上，還是希望能以照顧孩子為主，目前雖在準備離婚手續，卻被女方反控他的不是，也讓身為姊姊的她忍不住為弟弟打抱不平，「難道我們就活該被欺負嗎？」

原PO打抱不平之餘，也在留言區補充此事細節，透露弟弟正跟弟媳協商離婚。（圖／翻攝自「毒姑九賤婆媳討論區」臉書）

貼文一出引發熱議，網友相繼表示「你弟是愛她而娶，只能說明月照溝渠」、「女的很糟糕，孩子很無辜，早點看清以免以後問題更大」、「趕快離開吧！也要小心她外面是不是有欠錢，不然妳弟還不完」、「妳弟的人生，讓他自己面對處理」、「小孩的監護權拿到，財產也要注意」、「離婚就好，妳弟想要維持那段婚姻就給他維持」、「最好的選擇就是放生」。

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