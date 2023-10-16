疫情解封的同時，民眾也面臨「免疫負債」的代價，除了新冠肺炎仍持續發生之外，各式各樣的病毒也鋪天蓋地而來，而共同的症狀都是咳嗽，再加上時值秋天，本就容易「酷酷掃」，也讓醫師驚呼簡直是「全民皆咳」，呼籲要好好對症下藥，否則久咳恐落得終生病根，而5歲以下嬰幼童更要當心，劇烈咳嗽可能是感染「小孩殺手」病毒的症狀，一不當心恐變重症。

「咳咳咳….」，相信許多人最近常聽到陣陣咳嗽聲，因為近來不只新冠病毒持續肆虐，流感、呼吸道融合病毒、人類間質性肺炎病毒、肺炎鏈球菌、腺病毒等也廣泛流行，根據疾管署統計，上周類流感就診人數就高達11萬210人，國慶日連假期間許多人都在生病中度過。

「更慘的是，許多人吃藥好幾天，卻還是咳個不停，吃完西藥又換中藥，這樣的患者最近就增加4成。」中醫師鄒瑋倫表示，很多患者是遭受一連串的病毒攻擊，例如就曾遇過連續4次確診的患者；還有另一個患者是先得流感、接著又確診新冠肺炎，飽受折磨。

「還有一位男大生，剛從南部北上就學，結果整間寢室的室友都感冒了，他也不例外，一開始他不想看醫師，後來咳了1周，不只睡不好、甚至咳到吐，看了西醫兩輪都還沒改善，最後他就醫才知道得了A型流感。」鄒瑋倫認為，今年實在有太多病毒一起出現了，若出現感冒症狀，建議一定要看醫師比較安全。

中秋、國慶連假南往北返，病毒傳染也跟著擴散，建議出入公共場合要多洗手、戴口罩。（示意圖／侯世駿攝）

尤其是5歲以下的嬰幼童更要當心，被封為「小孩殺手」的人類間質肺炎病毒（hMPV）近來也很猖獗。「這個病毒9月中在美國、澳洲大爆發，現在台灣也要格外當心，它的症狀很像一般感冒，但特殊之處在於高燒不退，就算住院打點滴也難以退燒，而且會一直劇烈咳嗽，彷彿快把咳出肺臟來。」鄒瑋倫說。

小兒感染科醫師黃瑽寧表示，hMPV若發生在過敏氣管的孩子身上，比較容易會誘發過敏咳嗽，甚至讓氣喘發作。兒科急診醫師吳昌騰則提醒，hMPV感染可能會併發重症，包含肺炎、腦炎及心肌炎，國外研究顯示hMPV感染兒童的ICU入住率可達12.2%~24.29%，建議若發現孩子發燒、食慾差、咳嗽、呼吸急促，建議趕緊就醫，以免錯失治療良機。

鄒瑋倫說，千萬別輕忽咳嗽，就算是一般感冒的咳嗽，久咳不癒就可能惡化成過敏性咳嗽，天氣一旦變化、甚至過於疲累，就可能引發劇咳，就曾有患者此連續咳嗽半年之久，建議及時治療，否則落下病根，恐怕要花上更久的時間才能調養回來。

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